شكرا لقرائتكم خبر عن دخول منظم للجان وتفتيش دقيق لطلاب الثانوية العامة بالنظامين قبل بدء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

وسط أجواء هادئة وإجراءات أمنية مشددة، بدأ طلاب الثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد دخول لجان الامتحانات صباح اليوم الأحد 6 يوليو 2025، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة في الدقي، استعدادًا لأداء امتحانات مواد الجيولوجيا، الجبر والهندسة الفراغية، علم النفس والاجتماع، والرياضيات البحتة.

وانتشر أفراد الأمن ومشرفو اللجان عند البوابات لتطبيق إجراءات التفتيش، حيث تم تمرير الطلاب عبر بوابات الكشف عن المعادن، مع التأكد من عدم حيازة أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة أو سماعات البلوتوث.

وتولت لجان المراقبة التأكد من مطابقة أرقام الجلوس وكارنيهات إثبات الشخصية لكل طالب، وسط التزام واضح بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، لضمان نظام وشفافية العملية الامتحانية.

ويؤدي الطلاب اليوم الامتحانات التالية:

النظام الجديد – علمي رياضة: الرياضيات البحتة، لمدة ساعتين.

النظام القديم – علمي علوم: الجيولوجيا والعلوم البيئية، لمدة 3 ساعات.

النظام القديم – علمي رياضة: الجبر والهندسة الفراغية، لمدة ساعتين.

النظام القديم – أدبي: علم النفس والاجتماع، لمدة 3 ساعات.

ومن المنتظر أن تستمر اللجان حتى الساعة الحادية عشرة للمواد ذات الزمن الأقصر، وحتى الثانية عشرة بالنسبة للمواد الأطول، وسط متابعة من إدارة الدقي التعليمية.



