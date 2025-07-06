شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء الأمور يدعمون أبناءهم فى محيط لجان الثانوية العامة بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، على مرافقة أبناءهم حتى بوابات المدارس التي تُعقد بها امتحانات شهادة الثانوية العامة، اليوم الأحد 6 يوليو الجاري، لمساندتهم ودعمهم قبل أداء امتحان الرياضيات البحتة، في مشهد إنساني يعكس حجم القلق الذي تعيشه الأسر خلال فترة الامتحانات.

ورغم حرارة الطقس، فضّلت الأمهات الانتظار في محيط المدارس حتى انتهاء الامتحان، وهن يتبادلن الدعوات، في انتظار خروج أبنائهن من اللجان للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.

وتوافد طلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة على اللجان، لأداء الامتحان، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتعتمد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوى العام في النظام الجديد على امتحانين فقط، أحدهم في الرياضيات البحتة وأخر في الرياضيات التطبيقية، بواقع 40 سؤالا في المادتين على عكس طلبة النظام القديم، حيث يؤدى الطلاب 4 امتحانات في 4 فروع وتشمل "الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل والاستاتيكا والديناميكا".

ووفقًا لجدول الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، يتبقى امتحان اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضيات، وامتحان الخميس 10 يوليو 2025 في الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضيات، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.

أولياء الأمور يدعمون أبناءهم فى محيط لجان الثانوية العامة بالجيزة



أولياء الأمور يدعمن أبناءهن فى محيط لجان الثانوية العامة

أولياء الأمور يدعمون أبناءهم فى محيط لجان الثانوية العامة

أولياء الأمور يدعمون أبناءهم فى محيط لجان الثانوية العامة بالجيزة

