شكرا لقرائتكم خبر عن دخول طلاب الثانوية العامة اللجان لأداء امتحان الرياضيات البحتة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في الدخول إلى اللجان، لأداء امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات البحتة لشعبة علمي رياضيات، بعد انتهاء إجراءات التفتيش، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا.

وحرص أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، على مرافقة أبناءهم حتى بوابات المدارس التي تُعقد بها امتحانات شهادة الثانوية العامة، لمساندتهم ودعمهم قبل أداء امتحان الرياضيات البحتة، في مشهد إنساني يعكس حجم القلق الذي تعيشه الأسر خلال فترة الامتحانات.

وجرت عملية تسليم الأسئلة إلى اللجنة في موعدها المحدد، تحت إشراف مباشر من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، مع التأكد من سلامة الصناديق وخلوها من أي تلف أو مشكلة فنية، وذلك قبل فتحها استعدادًا لبدء الامتحان في تمام التاسعة صباحًا.

وشهد محيط المدرسة انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين اللجان، بالتزامن مع بدء توافد الطلاب منذ السابعة والنصف صباحًا، وسط حالة من الترقب والاستعداد بين الطلاب وأولياء الأمور.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد (النظام الجديد) امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات (البحتة) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب (النظام القديم) امتحان الدور الأول في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، ومادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.