شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2025.. اعرف مكان اختبارات كليات فنون جميلة حسب محافظتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد صبحى الأحد، 06 يوليو 2025 10:00 ص

كشف مكتب التنسيق عن خريطة أماكن أداء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2025 الراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون الجميلة " فنون وعمارة" وذلك وفق محافظة كل طالب ويؤدى الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة الفنون كالأتى :- يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك. طلاب محافظات الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية كما يؤدى طلاب محافظتى بني سويف- المنيا اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا

كما يؤدى طلاب محافظات قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر أما طلاب محافظات اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج يؤدون اختبارات بكلية الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط. أما طلاب محافظات الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية يؤدون اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة.

وبالنسبة لاختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالأتي

يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم ، بكلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان أما طلاب الإسكندرية – البحيرة – مطروح. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية . طلاب محافظات المنيا - بنى سويف. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا طلاب محافظات اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر. الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوط أما محافظات الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة.

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