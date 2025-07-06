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اختبارات القدرات 2025.. اعرف مكان اختبارات كليات فنون جميلة حسب محافظتك

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اختبارات القدرات 2025.. اعرف مكان اختبارات كليات فنون جميلة حسب محافظتك

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد صبحى

الأحد، 06 يوليو 2025 10:00 ص

كشف مكتب التنسيق عن خريطة أماكن أداء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2025 الراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون الجميلة " فنون وعمارة" وذلك وفق محافظة كل طالب ويؤدى الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة الفنون كالأتى :-

يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم اختبارات القدرات فى  كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك.

 طلاب محافظات الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية 

 

كما يؤدى طلاب محافظتى بني سويف- المنيا اختبارات القدرات فى  كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا


كما يؤدى طلاب محافظات قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر اختبارات القدرات فى  كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر

أما طلاب محافظات اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج  يؤدون اختبارات بكلية الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط.

أما طلاب محافظات الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية يؤدون اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة.

 


وبالنسبة لاختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالأتي


يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم ، بكلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان

أما طلاب الإسكندرية – البحيرة – مطروح. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية .

طلاب محافظات المنيا - بنى سويف. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا

طلاب محافظات اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر. الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوط 

 

أما محافظات الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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