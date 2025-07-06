شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة يؤدون امتحان الرياضيات البحتة والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة نظام جديد فى الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلبة علمى رياضة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالنسبة لامتحان مادة الرياضيات البحتة، يتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وكان امتحان الثانوية العامة فى مادة الرياضيات البحتة فى السابق يشمل 40 سؤالا 20 فى الجبر والهندسة الفراغية و20 فى التفاضل والتكامل، حيث تم تخفيف الضغط على الطلاب بعد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى شهر أغسطس 2024 بدمج المقررات الدراسية وتقليص عدد المواد الامتحانية من 7 إلى 5 مواد فى كل شعبة.