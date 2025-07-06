شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان الرياضيات والجيولوجيا للجان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة للثانوية العامة لطلاب النظام الجديد بالشعبة العلمية رياضة ومواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة نظام قديم إلى اللجان الامتحانية، استعدادا للامتحانات التى تنطلق فى التاسعة صباحاً، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بعد إجراء تفتيش لمنع محاولات الغش.

ولأول مرة يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الرياضيات البحتة كمادة من فرع واحد بعد دمج الكتاب حيث يتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن طلاب الشعبة الأدبية نظام قديم يؤدون امتحان مادة علم النفس والاجتماع كمادة أساسية مضافة للمجموع، حيث يشمل الامتحان 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، مؤكدة على أن هذه المادة غير موجودة بجدول امتحانات الثانوية العامة لطلبة النظام الجديد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن طلاب علمى علوم بالنظام القديم يؤدون الأحد 6 يوليو الجارى امتحان مادة الجيولوجيا ويشمل 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، مشيرة إلى أن هذه المادة فى النظام الجديد غير موجودة كمادة منفصلة حيث تم دمج بعض أجزاء المقرر فى مادة الأحياء وسوف يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة الأحياء يوم الخميس القادم 10 يوليو الجارى.