شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على اللجان لأداء امتحان الرياضيات البحتة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة في محافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان، لأداء امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات البحتة، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واستلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، صناديق أسئلة الامتحان وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا.

وتعتمد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوى العام في النظام الجديد على امتحانين فقط، أحدهم في الرياضيات البحتة وأخر في الرياضيات التطبيقية، بواقع 40 سؤالا في المادتين على عكس طلبة النظام القديم، حيث يؤدى الطلاب 4 امتحانات في 4 فروع وتشمل "الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل والاستاتيكا والديناميكا".

وأكدت الوزارة على أن مدة امتحان كل مادة لطلبة النظام الجديد ساعتين فقط وسوف تراعى الامتحانات المستويات المعرفة البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب حسب مواصفة الأسئلة التي أعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وزارة التربية والتعليم.

ووفقًا لجدول الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، يتبقى امتحان اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضيات، وامتحان الخميس 10 يوليو 2025 في الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضيات، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.