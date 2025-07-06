شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 6 يوليو 2025، اضطراب الملاحة البحرية على بعض من سواحل البحر الاحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر..

ويسود اليوم طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفى الصباح الباكر، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

ومتوقع اليوم شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 28 درجة.