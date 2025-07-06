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طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

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طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 ص

يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام قديم اليوم الأحد امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمى وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية نظام قديم حيث يشمل الامتحان 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، مؤكدة على أن هذه المادة غير موجودة بجدول امتحانات الثانوية العامة لطلبة النظام الجديد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن طلاب علمى علوم بالنظام القديم يؤدون الأحد 6 يوليو الجارى امتحان مادة الجيولوجيا ويشمل 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، مشيرة إلى أن هذه المادة فى النظام الجديد غير موجودة كمادة منفصلة حيث تم دمج بعض أجزاء المقرر فى مادة الأحياء وسوف يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة الأحياء يوم الخميس القادم 10 يوليو الجارى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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