شكرا لقرائتكم خبر عن محميات مصر الطبيعية.. تعرف على محميات علبة بالبحر الأحمر وأبرز ما يميزها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص

ملف المحميات الطبيعية واحدة من أهم الملفات على أجندة الدولة ، وتعمل الدولة ممثلة فى وزارة البيئة على العمل على حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز إدارة المحميات الطبيعية، وتطبيق القوانين البيئية، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر فى حماية البيئة عالميًا.

ومصر واحدة من الدول التى تحتوى على الكثير من المحميات الطبيعية، وكل محمية فيها لها طبيعة خاصة ومختلفة عن غيرها من المحميات الأخرى.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل محميات علبة الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، كما يلى :



- تاريخ الاعلان: 1986

- مساحتها: 35600 كم2

- نوعها: محمية الحدائق الوطنية الطبيعية

- المسافة من القاهرة: 1300كم



تقع منطقة علبة الطبيعية فى الجزء الجنوبى الشرقى من الصحراء الشرقية وتقع جبالها على الحدود المشتركة بين مصر والسودان على البحر الأحمر وتشمل منطقة علبة على النماذج البيئية المتميزة التالية:

غابات الشورى والقنديل " مانجروف " فى النطاقات الساحلية.

مناطق محدودة من الكثبان الرملية الساحلية ينمو عليها كساء نباتى من الحشائش.

نطاقات الأرض الملحية الساحلية " السبخات الساحلية ".

السهل الساحلى الصحراوى.

الجبال الساحلية والتلال المحيطة بها والتى توجد فيها واحات الضباب.

وتوجد فى هذه البيئات غالبية الأنواع من الحيوانات والطيور والزواحف والنبتات الطبية والبرية المصرية المهدادة بالانقراض، تتكون محميات علبة الطبيعية من المناطق التالية:

جزر البحر الأحمر وغابات المانجروف الساحلية.

منطقة الأبرق.

منطقة الدئيب.

جبل علبة.



