حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا

الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص

ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص

وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة الأحد، 06 يوليو 2025 07:56 ص

مدارس الثانوية العامة ببنى سويف تقبل الحاصلين على الإعدادية بمجموع 232 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 07:30 ص

طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 ص

49.38 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأحد 6 يوليو 2025 بالبنك المركزى الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص

صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 06:08 ص

أذكار الصباح الأحد 6-7 - 2025.. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص

الأحد، 06 يوليو 2025 05:15 ص ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا

اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا الأحد، 06 يوليو 2025 05:00 ص

سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف الأحد، 06 يوليو 2025 03:41 ص

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين الأحد، 06 يوليو 2025 02:58 ص