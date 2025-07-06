حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات.
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تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات
العظمى على القاهرة فى الظل 36 درجة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة
وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ
نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات
وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل
اختبارات القدرات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم للاختبارات
تنسيق الجامعات 2025.. تعليمات يجب التزام الطالب بها أثناء اختبار القدرات
اختبارات القدرات 2025.. من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأدائها فى هذه المرحلة؟
موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وتفاصيل مراجعة الدرجات وتجميعها
التضامن الاجتماعى تفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات
الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا
وزارة الصحة تطلق منظومة إلكترونية للكشف الطبى لمرشحى مجلس الشيوخ
وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع لتقديم الرعاية اللازمة لفتاة بلا مأوي بالجيزة
غدًا.. مجمع البحوث الإسلامية يفتتح الأسبوع الدعوي الثامن تحت عنوان: الهجرة النبويَّة تدبير إلهي وبُعد إنساني
الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة الأحد، 06 يوليو 2025 07:56 ص
مدارس الثانوية العامة ببنى سويف تقبل الحاصلين على الإعدادية بمجموع 232 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 07:30 ص
طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 ص
49.38 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأحد 6 يوليو 2025 بالبنك المركزى الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 06:08 ص
أذكار الصباح الأحد 6-7 - 2025.. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
ريال مدريد
يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا الأحد، 06 يوليو 2025 05:15 ص
اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا الأحد، 06 يوليو 2025 05:00 ص
سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف الأحد، 06 يوليو 2025 03:41 ص
الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين الأحد، 06 يوليو 2025 02:58 ص
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية الأحد، 06 يوليو 2025 02:09 ص
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحانى الرياضيات البحتة والجيولوجيا الأحد، 06 يوليو 2025 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة
يؤدون امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 09:00 ص
دخول منظم للجان وتفتيش دقيق لطلاب الثانوية العامة بالنظامين قبل بدء الامتحانات الأحد، 06 يوليو 2025 08:49 ص
طلاب الثانوية نظام جديد يصطفون أمام المدارس لأداء امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 08:42 ص
طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس الأحد، 06 يوليو 2025 08:31 ص
إدارة الزمالك تطالب جون إدوارد بتوفير 30٪ من ميزانية الكرة الأحد، 06 يوليو 2025 08:30 ص
بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل أداء امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 08:29 ص
وزارة التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان الرياضيات والجيولوجيا للجان الثانوية الأحد، 06 يوليو 2025 08:16 ص
توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على اللجان لأداء امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 08:15 ص
ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة الأحد، 06 يوليو 2025 07:56 ص
7 مستشفيات مخصصة للكشف الطبى للمرشحين بالقليوبية لانتخابات مجلس الشيوخ الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 ص
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