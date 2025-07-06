عبد الفتاح فكرى: محطة عدلى منصور المركزية نموذجا متكاملا للتنقل الذكى

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القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية والمترو والشركات التابعة، أن ما شهدته منظومة النقل في مصر من تطوير خلال السنوات الأخيرة يُعد تحولا استراتيجيا غير مسبوق، يعكس رؤية الدولة في بناء بنية تحتية حديثة ومستدامة.

وقال فكري، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: "إن الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها في قطاعي السكة الحديد والمترو، والتي تجاوزت مئات المليارات من الجنيهات، تُترجم إلى تحسينات ملموسة في جودة الخدمة، وزيادة معدلات الأمان، وتقليل الحوادث، وتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين".

وأضاف: على سبيل المثال، تم تجديد أكثر من 1368 كم من خطوط السكك الحديدية، وتطوير 699 مزلقانا من أصل 1120 مخطط تطويرها، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات على خطوط رئيسية بطول إجمالي 971 كم.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، إلى أن قطاع المترو شهد أيضا تطورا ملحوظا، حيث تم افتتاح محطة عدلي منصور المركزية، التي تُعد نموذجا متكاملا للتنقل الذكي، وتخدم خمسة وسائل نقل مختلفة، بتكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه" .

وتابع: "هذه المشروعات لم تُحسن فقط من كفاءة النقل، بل ساهمت أيضا في خلق آلاف فرص العمل، وتعزيز الصناعات الوطنية، من خلال إنشاء مصانع لإنتاج مكونات القطارات بالتعاون مع شركات عالمية، مثل مصنع كوم أبو راضي الذي بدأ الإنتاج التجريبي مؤخرا.

وأكد على أن تطوير منظومة النقل يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويظهر التزام الدولة بتوفير بنية تحتية تواكب المعايير العالمية.