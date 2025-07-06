شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقوقك وواجباتك في العملية الانتخابية كما نص عليها الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل إتمام الاستحقاق الثالث لمجلسي النواب والشيوخ والذى سيجرى في النصف الأخير من 2025، يجب على كل مواطن مصري أن يتعرف حقوقه في هذا الاستحقاق وواجباته، كما نص عليها الدستور وفي السطور التالية سنرصدها كاملة كالآتى:

حقوق الناخب:

من حق الناخب أن يتسلم من رئيس اللجنة الفرعية بطاقة انتخاب مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب ، وأن يتوفر بمقر اللجنة ساتر يمكنه من إبداء رأيه في سري، ويمنع عدم التأثير على وجهة صوته من أي من الأشخاص المتواجدين داخل مقر اللجنة الفرعية.

كما أن الناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتمكنون من إثبات رأيهم بأنفسهم على بطاقة الانتخاب أن يبدوها شفاهة لأعضاء اللجنة ولهم أن يختاروا بين قيام أمين اللجنة بإثبات رأيهم في البطاقة، أو أن يعهدوا بذلك لمن يرافقهم داخل مقر اللجنة.

أما عن الواجبات التي يقوم بها الناخب فهى كالآتى:

أهمها اصطحاب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن عند التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية، واحذر حمل السلاح داخل جمعية الانتخا، كما يجب إتباع التعليمات التي يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام داخل اللجنة، وحظر الدعاية لأي من المرشحين داخل مقر اللجنة الفرعية بما في ذلك البوح بأسماء المرشحين أو القائمة التي قام باختيارها أو ينوي اختيارها.