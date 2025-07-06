شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات جديدة بمركز البحوث الزراعية لرفع الكفاءة ودفع عجلة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

اطلع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على حركة التغيرات التي تم تنفيذها بمركز البحوث الزراعية لتجديد الدماء ولتحقيق مزيد من التطوير في أداء قطاعات الوزارة والمراكز البحثية التابعة لها.

أكد وزير الزراعة على أن الوزارة قامت ولا تزال بجهود كبيرة من أجل تطوير الجهاز الإداري بالوزارة، وشدد فاروق على ضرورة الدفع بالشباب في المواقع القيادة لرفع معدلات الأداء والإنجاز.

من جانبه أصدر الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مجموعة قرارات جديدة لتنفيذ توجيهات علاء فاروق بالدفع بقيادات فاعلة لتنفيذ أهداف المركز والوزارة وقد شملت القرارات تكليف كل من:

١-الدكتور زكريا بسطاوي محمد حسن مديرا لمحطة بحوث كوم امبو

٢- الدكتور ايمن عبد اللطيف مديرا تنفيذيا لمشروع النظم الزراعية

بالاسماعلية

٣-الدكتور حسن محمد فؤاد جلال مشرفا علي مشروع تطوير النظم الزراعية بالاسماعيلية

٤-الدكتور ياسر مبروك مندور مديرا لمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بسخا

٥-الدكتور ماهر محمد عبد الحافظ مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالخارجة والمحطة الإقليمية بالوادي الجديد

٦-الدكتور احمد مصطفي ابو شوشة مديرا لمحطة بحوث سدس

٧-الدكتور محمد يوسف حسين مديرا لمحطة بحوث بطامية والمحطة الإقليمية بالفيوم

٨- الدكتور اسعد رضا حسن مديرا لمحطة البحوث بالنوبارية

٩-الدكتور محمد عطوة جمال الدين مديرا للمحطة الإقليمية بشرق الدلتا وسيناء والبساتين بالقصاصين

ونقل رئيس مركز البحوث الزراعية شكر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للقيادات السابقة متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة المؤكده اليهم ، وثقته في القيادات الجديدة بانه سيقوموا بمواصلة العمل الدؤوب لرفع الكفاءة في المحطات البحثية لمزيدا من التقدم في كافة المجالات المرتبطة.