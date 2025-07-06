شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مؤسس شركة "تسلا" الملياردير إيلون ماسك عن تأسيس "حزب أمريكا" والذى وصفه بأنه "سيعيد إلى الأمريكيين حريتهم".

ماسك قال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بالإسراف والرشوة، فنحن نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية".

وأضاف: "اليوم جرى تشكيل حزب أمريكا ليعيد لكم الحرية".

وفي ذكرى يوم الاستقلال، أجرى ماسك استطلاعاً على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعنوان: هل نتحرك لإنشاء حزب أمريكا؟ ونتيجة الاستطلاع كانت 65.4% نعم، في مقابل 34.6% بالرفض.

قال ماسك في منشوره "بعد أن جاء الفارق 2 إلى 1، لقد أردتم حزباً سياسياً جديداً وسوف تحصلون عليه!".

وقال ماسك حينها: "اليوم (أي ذكرى عيد الاستقلال) هو الوقت المثالي للتساؤل عما إذا كنت تريد الاستقلال عن نظام الحزبين (البعض يقول الحزب الواحد)!".