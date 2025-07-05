شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة يومي الأحد 06 يوليو والاثنين 07 يوليو، وسرعة الرياح (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 6 يوليو 2025، اضطراب الملاحة البحرية علي بعض من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

يسود غدا طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

ومتوقع غدا شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 28 درجة.