شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن 8 أمراض جلدية تعد الأكثر انتشارا فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأمراض الجلدية الأكثر شيوعاً فى الصيف حيث تؤدى شدة الحرارة فى فصل الصيف إلى الإصابة بالفطريات والعديد من الأمراض الجلدية.

وتابعت: تزداد فرص الإصابة بالأمراض الجلدية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الفيروسات فى الجو، ومن أكثر هذه الأمراض شيوعاً:

1- تصبغ البشرة وحروق الجلد حيث يتم ذلك نتيجة التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة فى موسم الصيف، مما يؤدى للإصابة بحروق شديدة فى الجلد وبالتالى يؤدى هذا إلى تقشر البشرة وينصح بتجنب الجلوس تحت أشعة الشمس المباشرة بعد الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، إذ تكون الأشعة فيها أكثر قوة، لذا من المهم البحث عن أماكن مظللة كما يتطلب الأمر استخدام واقى الشمس بالدرجة المناسبة للوقاية من حروق الجلد وتصبغه، وإعادة تطبيقه على البشرة كل فترة.

2- التينيا الملونة وهى إصابة فطرية تظهر نتيجة التعرق الشديد فى درجات الحرارة المرتفعة، وتكون على هيئة بقع صغيرة باللون الأبيض أو البنى الفاتح أو الوردى ولتجنب الإصابة بالتينيا ينصح بارتداء الملابس القطنية وتجنب الملابس بالخامات الصناعية التى لا تعمل على امتصاص العرق وهناك نوع اخر من التينيا يظهر بين الفخذين، وذلك نتيجة النزول فى مياه البحر أو المسبح، حيث تزداد نسبة الكلور فيه ولذلك يجب الاستحمام فور الخروج من الماء للوقاية من الأمراض التى تنتقل من خلالها.

3- العدوى البكتيرية حيث أن شدة الازدحام فى الأماكن الترفيهية تزيد من فرص انتقال العدوى البكتيرية بين الناس وخاصةً لدى أصحاب الجلد الحساس وتزداد فرص الإصابة بالعدوى البكتيرية فى الجلد بين الأطفال، حيث يكون الاحتكاك والتلامس بينهم دون حرص وللوقاية من هذه العدوى يجب استخدام الأدوات الشخصية النظيفة فقط، والاستحمام بشكل يومى خاصةً أثناء السفر.

4- حمو النيل وهو نوع من أنواع الطفح الجلدى، ويظهر على هيئة حبوب صغيرة باللون الأحمر ينتج عن زيادة التعرق والحرارة وقد يصاحب حمو النيل حكة أحياناً، وللوقاية منه يجب ارتداء ملابس خفيفة وقطنية، والتهوية الجيدة فى المنزل والابتعاد عن درجات الحرارة المرتفعة، وكذلك الاستحمام بالماء البارد لترطيب الجسم ويجب عدم إهمال الإصابة بهذا المرض لأنه قد يتطور إلى التهابات جلدية من المهم علاجه عن طريق وضع كريم مخصص وذلك بعد استشارة الطبيب، أما إذا تحول إلى التهاب جلدى فقد يحتاج إلى مضاد حيوى.

5- الطفح الجلدي والإكزيما وتكون الإصابة لنفس الأسباب السابقة والتى تتمثل فى التعرق والحرارة ونزول الماء، يتعرض الجلد إلى حدوث طفح ينتشر فى أماكن مختلفة، وأكثر الأماكن شيوعاً للإصابة به تكون على المرفقين واليدين وكذلك فى مناطق طيات الجلد وأيضاً يمكن أن يحدث الطفح الجلدى بسبب انسداد الغدد العرقية وعدم خروج العرق من الجسم، فيسبب التهاب الأنسجة المحيطة به وغالباً ما يصاحب الإكزيما حكة، وبالتالى تحتاج استخدام مضاد للحكة، وذلك لأن القيام بفرك المناطق المصابة يزيد من سوء الحالة، بل ويمكن أن يسبب وجود اثار على الجلد يصعب القضاء عليها وللوقاية من الطفح الجلدى، ينصح بتجنب الملابس المصنوعة من ألياف صناعية، واختيار الملابس القطنية حتى لا يزداد التعرق الذى يؤدى لهذا الطفح، كما يجب الابتعاد عن الأماكن شديدة الحرارة والاهتمام بالنظافة.

6- الدمامل العرقية وهى التهابات حادة تصيب بصيلات الشعر والمناطق التى تحيط بها، وتزداد احتمالية الإصابة بها مع زيادة التعرق.

7- الكلف والنمش وهو من المشاكل الجلدية التى تسبب إزعاج للنساء هى ظهور الكلف والنمش على البشرة فى موسم الصيف.

8- حب الشباب حيث يعانى بعض الأشخاص من تزايد ظهور حب الشباب فى موسم الصيف، وخاصةً ذوى البشرة الدهنية، فمع شدة الحرارة تتكون هذه الحبوب على البشرة وينصح بعدم ملامسة هذه الحبوب أو الضغط عليها حتى لا تترك اثار على البشرة، وكذلك حتى لا تنتقل العدوى من مكان لآخر.