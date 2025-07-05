أخبار مصر.. وزارة البترول تؤمن إمدادات الغاز لجميع القطاعات بأربع سفن تغييز

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزهاوفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. وزارة البترول تؤمن إمدادات الغاز لجميع القطاعات بأربع سفن تغييز
في إطار المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة، تم وضع خطة متكاملة لتطوير وإحداث نقلة نوعية بالبنية التحتية لقطاع الغاز في مصر، تعزيزاً لقدرة الدولة على تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء وكذلك القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة بشكل آمن ومستدام، وبما يتواكب مع المتغيرات الإقليمية والدولية في سوق الطاقة، ويمكن الدولة من تنويع مدخلات الشبكة القومية عند الاحتياج إلى ذلك. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 6 يوليو 2025، اضطراب الملاحة البحرية علي بعض من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.. تطورات جديدة فى صفقة الأهلي مع شكري وانتقال ثلاثى الأحمر إلى سيراميكا
حسم مسئولى النادي الأهلي مع نظراؤهم في سيراميكا صفقة محمد شكري ظهير أيسر الأخير، حيث تم الاتفاق على انتقال اللاعب للقلعة الحمرء بشكل نهائي، كما تم الاتفاق على تحويل عقد استعارة أحمد رمضان بيكهام إلى البيع النهائي. مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو
قال مصطفى مهند، طفل مصاب فى حادث التصادم الذى وقع اليوم السبت على الطريق الإقليمى بالجيزة، إنه كان يستقل سيارة ميكروباص، وأثناء الركوب شعر بالنوم، وفجأة اصطدمت السيارة بأخرى، مشيرا إلى أنه سمع الركاب تقول: "هدي السرعة"، حيث كان يقو بسرعة زائدة، مضيفًا أن المحافظ اطمأن عليه أثناء زيارته للمستشفى، وهو الآن بصحة جيدة. سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا
كشفت تقارير صحفية، عن سر غياب كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي والمنتخب البرتغالي عن حضور جنازة لاعب ليفربول الإنجليزي ديوجو جوتا، الذي توفى نتيجة حادث مروري أليم يوم الخميس الماضي في إسبانيا. موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية
تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، مساء السبت، لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، حين يلتقي ريال مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني في قمة أوروبية بطابع عالمي مثير. الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، فى الخامسة مساء، انتهاء اليوم الأول لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، والذى شهد إقبالا متوسطا من الراغبين فى تقديم أوراق ترشحهم بالنظام الفردى والقوائم. سعر الذهب اليوم عيار 21 يستقر فى مستهل التعاملات المسائية
خلال التعاملات المسائية، سجل سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك بالتزامن مع الإغلاق في بورصة الذهب عالميًا، وحدوث تداولات محدودة على الذهب في مصر، وخلال السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب. وزارة الصحة تطلق منظومة إلكترونية للكشف الطبى لمرشحى مجلس الشيوخ
في إطار استعدادات الدولة للانتخابات المقبلة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أعلنت الوزارة عن تفعيل **منظومة إلكترونية متطورة لتيسير إجراءات الكشف الطبي والمعملي لمرشحي مجلس الشيوخ، بما يضمن سرية ودقة الإجراءات، ويسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة خلال المرحلة الانتخابية.
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