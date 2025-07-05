شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للناتو: سنضطر لتعلم الروسية حال عدم رفع ميزانية الدفاع للحلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار الأمين العام لحلف ​الناتو​ مارك روته، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أنّ الحلف "يواجه تحديات جيوسياسية هائلة"، لافتًا إلى أنّ "​روسيا​ تعيد بناء نفسها بوتيرة وسرعة غير مسبوقتين فى التاريخ".



وقال إنّ "روسيا تنتج ذخيرة في 3 أشهر تعادل 3 أضعاف ما تنتجه دول الحلف فى عام كامل"، معتبرًا أنّ "روسيا تعمل مع ​كوريا الشمالية​ و​الصين​ و​إيران​ في الحرب العدوانية على ​أوكرانيا​".



وذكر الأمين العام للناتو أنّ "5% من ناتج دول الحلف للدفاع مبلغ ضخم وإن لم نفعل ذلك فسنضطر إلى تعلم الروسية"، مشيرًا إلى أنّ "​الولايات المتحدة​ ملتزمة تماما بالحلف وبالمادة الخامسة من ميثاقه".