شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للناتو: سنضطر لتعلم الروسية حال عدم رفع ميزانية الدفاع للحلف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشار الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أنّ الحلف "يواجه تحديات جيوسياسية هائلة"، لافتًا إلى أنّ "روسيا تعيد بناء نفسها بوتيرة وسرعة غير مسبوقتين فى التاريخ".
وقال إنّ "روسيا تنتج ذخيرة في 3 أشهر تعادل 3 أضعاف ما تنتجه دول الحلف فى عام كامل"، معتبرًا أنّ "روسيا تعمل مع كوريا الشمالية والصين وإيران في الحرب العدوانية على أوكرانيا".
وذكر الأمين العام للناتو أنّ "5% من ناتج دول الحلف للدفاع مبلغ ضخم وإن لم نفعل ذلك فسنضطر إلى تعلم الروسية"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالحلف وبالمادة الخامسة من ميثاقه".
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