شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تناقش دكتوراه حول تنمية رأس المال الفكرى للأخصائيين الاجتماعيين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت جامعة حلوان مناقشة رسالة دكتوراه، للباحثة سلوى سيد حسين أحمد، المدرس المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، بجامعة حلوان، بعنوان " التدخل المهنى بطريقة تنظيم المجتمع لتنمية رأس المال الفكرى للأخصائيين الاجتماعيين لتحقيق إدارات رعاية شباب الجامعة لأهدافها".

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة مديحة مصطفى فتحى أستاذ بقسم تنظيم المجتمع بالكلية" مشرفاً ومقرراً"، والدكتور مصطفى عبد العظيم فرماوى أستاذ بقسم تنظيم المجتمع بالكلية"مناقشاً"، والدكتورة هناء محمد أحمد غز أستاذ بقسم تنظيم المجتمع بالكلية" مشرفاً"، والدكتورة ليلى عبد الوراث عبد الوهاب أستاذ بقسم طرق الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم" مناقشاً.

وتتمثل أهمية الدراسة فى ما يلي:

1) الأهمية النظرية :

(‌أ) يُمثل الاهتمام بمجال إدارات رعاية الشباب الجامعي, فى التطور الذى انتهجته الدولة فى توسع بناء وإنشاء جامعات حكومية جديدة ليصل عددها حاليا إلى (27) جامعة حكومية, وبالتالى التوسع فى إعداد إدارات رعاية الشباب الجامعى والعاملين بها.

(‌ب) يُعتبر العنصر البشرى (الأخصائيين الاجتماعيين) هو أساس التنمية فى المجتمع الجامعى عامة والمجتمع الطلابى خاصة, ومن هنا تأتى أهمية تنمية رأس المال الفكرى لديه بما ينعكس على تحقيق إدارات رعاية شباب الجامعة لأهدافها.

(‌ج) قد تفيد الدولة فى الاهتمام بتنمية رأس المال الفكرى الذى يُمثل أحد العوامل المهمة فى العصر الحالى.

(‌د) إثراء البناء النظرى للخدمة الاجتماعية بصفة عامة وتخصص طريقة العمل مع المجتمعات والمُنظمات بصفة خاصة حيث تُفيد الدراسة الميدانية والنظرية فى التوصل إلى فعالية برنامج للتدخل المهنى فى تنظيم المجتمع لتنمية رأس المال الفكرى لدى الأخصائيين الاجتماعيين لتحقيق إدارات رعاية شباب الجامعة لأهدافها.

(‌ه) أهمية رأس المال الفكرى فى مواجهة تحديات العولمة والمنافسة التى أصبحت تُبنى على أساس الاهتمام برأس المال الفكرى وتطويره بالجامعات التى لها القُدرة على تحقيق ذلك وهى التى تستطيع التنافس والبقاء والاستمرارية.

(‌و) تأتى الدراسة الحالية فى ضوء نُدرة الدراسات والبحوث التى تناولت برامج للتدخل المهنى لتنمية رأس المال الفكرى للأخصائيين الاجتماعيين برعاية شباب الجامعة " فى حدود علم الباحثة ".

2) الأهمية التطبيقية :

(‌أ) قد يُستفاد من مُعطيات تلك الدراسة فى الوصول لبعض النتائج الميدانية التى قد تُسهم فى مساعدة المسئولين بالجامعة لأهمية إعداد وتأهيل وتنمية قدرات الأخصائيين الاجتماعيين بإدارات رعاية الشباب الجامعي, ويُمكنهم من اتخاذ بعض الإجراءات المُناسبة لتفعيل دور الموارد البشرية بالجامعة على كافة المستويات.

(‌ب) قد يُستفاد من هذه الدراسة فى تطوير ومُمارسة طريقة العمل مع المجتمعات والمُنظمات فى مجال إدارات رعاية الشباب بجامعة حلوان.

(‌ج) ربما تُساهم نتائج الدراسة الحالية فى التنبؤ باحتياجات الجامعة المُستقبلية من حيث إعدادها وأنواعها وقُدراتها بشكل يُحدد مُتطلبات تحقيق إاستراتيجياتها التى تتعلق بتنمية رأس المال الفكرى على كافة العاملين بها دون اقتصارها على الأخصائيين الاجتماعيين.

كما هدفت الدراسة إلى هدف رئيسى: "اختبار فعالية التدخل المهنى بطريقة تنظيم المجتمع لتنمية رأس المال الفكرى للأخصائيين الاجتماعيين لتحقيق إدارات رعاية شباب الجامعة لأهدافها ":



الباحثة سلوي سيد حسين أحمد مع اللجنة