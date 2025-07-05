شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يتفقدان المركز الرياضي بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ جولة تفقدية داخل المركز الرياضي بمنطقة شبرا، لمتابعة سير العمل وحالة المنشآت الرياضية بالموقع، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف المتابعة الميدانية لمنشآت الوزارة.

وتضمنت الجولة تفقد حمام السباحة والملعب الخماسي داخل المجمع، بالإضافة إلى معاينة قطعة أرض فضاء بالموقع لدراسة سبل استغلالها بالشكل الأمثل بما يخدم شباب المنطقة.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن اهتمام القيادة السياسية بمراكز الشباب يعكس إيمانها بدور الرياضة في بناء الشخصية، واكتشاف المواهب، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

وصرّح د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الجولة قائلاً: "نولي اهتمامًا خاصًا بالمتابعة الميدانية والتطوير المتكامل للمنشآت الرياضية، ونعمل على استغلال المساحات غير المستغلة لتحويلها إلى مشروعات رياضية وخدمية تعود بالنفع على شباب وأهالي شبرا.