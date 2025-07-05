شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل عقارين بمصر القديمة للخطورة الداهمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف محمد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تمت إزالة عقارين كانا معرضين للانهيار بحي مصر القديمة، ووذلك حرصا على سلامة المارة، مشيرا إلى أن العقارين تم إخلائهما منذ فترة من السكان ويجري الأن إزالتهما.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة المحافظة تعمل على تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الأيلة للسقوط بعد إخلائها من السكان، قبل سقوطها بشكل مفاجئ ، مما يهدد سلامة المارة.

كان محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، أكد أن القاهرة تواجهة أزمة بسبب العقارات القديمة، خاصة التي يهمل ملاكها أو سكانها أعمال الصيانة الدورية، وكذلك عدم الإبلاغ عن أي مخالفة يقوم بها أحد سكان العقار مما قد يعرض حياة السكان للخطر.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن بعض السكان ينفذ أعمال تعديل بالوحدات السكنية دون إخطار الحى وهو أمر مخالف قد يعرض العقار للانهيار حال إزالة حائط أ أحد الأعمدة الحاملة للعقار، أو تعلية أدوار مخالفة مما يشكل حملا إضافيا على المنشأة، وذلك حدث في حالات سابقة، مطالبا السكان بالإبلاغ الفوري عن أي أعمال دون تصريح حفاظا على السلامة الإنشائية للعقار.

وأكد "صابر" في حديثه لـ ”الخليج 365”، أنه وجه رؤساء الأحياء بالمرور على المناطق القديمة والتعامل بشكل سريع مع أي شكاوى تخص العقارات خاصة القديمة منها، وإصدار قرارات الترميم أو التنكيس وفقا لقرارات اللجان الهندسية بشأن العقارات التي تحتاج لذلك.

وطالب محافظ القاهرة سكان القاهرة بالإبلاغ الفورى عن أى مشاكل خاصة بالعقارات أو البناء المخالف على رقم 114 على مدار الساعة، كما حث السكان على إنشاء اتحاد السكان بكل عقار للاهتمام بالصيانة وحل أي مشاكل تتعلق بالعقار وتسهل التواصل مع الحي.