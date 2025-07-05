شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تنظم دورة تدريبية حول ضوابط التحقيق الجنائى ومقوماته والان مع تفاصيل الخبر

في إطار ما توليه النيابة العامة من عناية بالغة بتطوير قدرات أعضائها والارتقاء بمنظومة التحقيق الجنائي بما يواكب التطورات القانونية والعملية، نظمت إدارة التفتيش القضائي دورة تدريبية متخصصة بعنوان “ضوابط التحقيق الجنائيد ومقوماته”، وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من الثامن والعشرين حتى الثلاثين من شهر يونيو الماضي، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة.

وشارك في الدورة عدد من أعضاء النيابة العامة من درجة مساعد نيابة، حيث تناولت محاور علمية وتطبيقية تهدف إلى تعزيز كفاءتهم كمحققين وتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمانات حقوق الإنسان.



وخلال فعاليات الدورة، قدم المستشار الدكتور خيري الكباش، رئيس الاستئناف، عرضًا شاملًا لمحاور البرنامج التدريبي، استعرض خلاله الأهداف الرئيسة للدورة وما تتضمنه من موضوعات علمية وإشكاليات عملية.



كما ألقى المستشار إبراهيم صالح، رئيس الاستئناف، رئيس مكتب التعيينات بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة تناولت السمات والصفات الواجب توافرها في قاضي التحقيق، وما يجب عليه التحلي به من قيم أخلاقية وسلوكيات مهنية، مؤكدًا على دوره المحوري في صون العدالة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.



هذا، وقد شهدت الدورة تنظيم ورش عمل تطبيقية تفاعلية ناقش خلالها المشاركون نماذج واقعية من القضايا والإشكاليات القانونية والعملية التي تواجههم أثناء مباشرة التحقيقات، في إطار تفاعلي يرسخ قدرة أعضاء النيابة العامة على التعامل مع المواقف القانونية الدقيقة وصياغة القرارات القانونية السليمة وفقًا لأحكام القانون، بما يجسد حرص النيابة العامة الدائم على تعزيز كفاءة أعضائها والارتقاء بمنظومة العدالة.



دورة تدريبية حول ضوابط التحقيق الجنائي (1)



دورة تدريبية حول ضوابط التحقيق الجنائي (2)



دورة تدريبية حول ضوابط التحقيق الجنائي (3)



دورة تدريبية حول ضوابط التحقيق الجنائي (4)



دورة تدريبية حول ضوابط التحقيق الجنائي (5)



دورة تدريبية حول ضوابط التحقيق الجنائي (6)



دورة تدريبية حول ضوابط التحقيق الجنائي (7)



دورة تدريبية حول ضوابط التحقيق الجنائي (8)



