شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان منشآت رياضية جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتاح عدد من المنشآت الجديدة بمركز التنمية الشبابية بالساحل، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ1056، المتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وفي إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية.

تضمنت الفعاليات افتتاح ملعب البادل تنس الجديد بالمركز، وتفقد ثلاث ملاعب متعددة الاستخدامات تم تطويرها بتقنية الأكريلك، إلى جانب افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقدرة 9.44 كيلووات، وذلك ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

كما شهدت الجولة متابعة الأنشطة الرياضية ومعسكرات تمكين الفتيات ضمن برنامج "الرياضة من أجل التنمية"، ومجموعة من الأنشطة الرياضية للمركز.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن افتتاحات اليوم تأتي في إطار اهتمام الدولة بتمكين الشباب، وتوفير بيئة متطورة تحتضن قدراتهم، وتلبي احتياجاتهم في ضوء ما تشهده العاصمة من تطور في مختلف المجالات.

وأشار المحافظ إلى أن مركز التنمية الشبابية بالساحل بات يُمثل قيمة مضافة حقيقية لخدمة أهالي المنطقة، ويعكس ما تشهده محافظة القاهرة من طفرة نوعية في الخدمات المجتمعية والمرافق الحيوية.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تطوير شامل ومستدام لمراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية في جميع المحافظات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان وتعزيز دور الشباب في مختلف القطاعات.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن إدخال تقنيات حديثة كمحطات الطاقة الشمسية داخل مراكز الشباب يؤكد توجه الدولة نحو التنمية الخضراء وترشيد الموارد، مشيرًا إلى أن مركز الساحل يُعد نموذجًا للمراكز المتكاملة التي تجمع بين الرياضة والتنمية الثقافية والاجتماعية والبيئية.

وشملت الجولة كذلك زيارة المسرح الجديد الذي يسع 350 فردًا، حيث تم عرض فيلم وثائقي قصير عن المركز، أعقبه عدد من الكلمات القصيرة، وفقرات فنية متنوعة قدمها شباب المركز، إلى جانب تدشين مبادرة "كياناتنا الشبابية في مراكزنا الشبابية"، تحت شعار "الحس الوطني والمسئولية المجتمعية".

وقد شهد الفعاليات عدد من الشخصيات العامة والتنفيذية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلو المجتمع المدني، الذين أشادوا بمستوى التطوير، وأكدوا أهمية الاستمرار في دعم مراكز الشباب وتوسيع أنشطتها.

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ القاهرة بالمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، تفقد المجمع الرياضي بشبرا، ومركز شباب شبرا مصر، في إطار المتابعة الميدانية الشاملة لخدمات الوزارة بالعاصمة.



محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة خلال الافتتاح



مركز التنمية الشبابية



محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة خلال الافتتاح



محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة خلال الافتتاح



محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة خلال الافتتاح



محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة خلال الافتتاح



محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة خلال الافتتاح



محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة خلال الافتتاح



محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة خلال الافتتاح