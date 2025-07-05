شكرا لقرائتكم خبر عن الفنية العسكرية توقع عقدا مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات والان مع تفاصيل الخبر

وقعت الكلية الفنية العسكرية عقد إتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، للمشاركة فى دعم فعاليات المؤتمر الدولى العلمى للكلية الفنية العسكرية لعام 2025.

وقام اللواء أشرف ضياء الدين البيومى مدير الكلية الفنية العسكرية بتوقيع العقد مع اللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ويهدف عقد الاتفاق إلى تبادل الخبرات وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة من خلال عقد العديد من الدورات الفنية والتدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى عدد من الندوات العلمية المتخصصة بما يسهم فى الإرتقاء بالعمل البحثى وإثراء العلم والمعرفة.