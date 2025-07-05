شكرا لقرائتكم خبر عن توجه فرق طوارئ الهلال الأحمر المصرى لتقديم الخدمات اللازمة لضحايا حادث الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصرى فرع المنوفية، بالتوجه الفورى إلى مستشفى الباجور العام، لتقديم الخدمات اللازمة لضحايا حادث الطريق الإقليمي، الذى وقع اليوم، بمنشأة القناطر.

على جانب آخر، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام، تداعيات وقوع حادث تصادم سيارتين " ميكروباص " على الطريق الإقليمى بالقرب من قرية منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد.



وأشار محافظ المنوفية، أنه وفور ورود الإخطار من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، توجه فوراً إلى مستشفى الباجور العام للاطمئنان الحالة الصحية للمصابين، موجهاً بسرعة التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية وفرق الإسعاف والحماية المدنية لسرعة التعامل مع الحادث، ومكلفاً وكيل وزارة الصحة برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات القريبة من الحادث لسرعة استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم والتنسيق لنقل الحالات الحرجة للمستشفيات المتخصصة إذا لزم الأمر.



كما وجه محافظ المنوفية رئيس هيئة الإسعاف بتكثيف انتشار سيارات الإسعاف بمحيط موقع الحادث والعمل على نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة على اقصى سرعة مع توفير أكياس الدم والأدوية اللازمة، مكلفاً مدير ادارة المرور بالتعامل الفورى مع أثار الحادث لتيسير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات.