شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وسط انهيار تام شيعت زوجة جوتا، روت كاردوسو، لاعب ليفربول الراحل، وأفراد آخرون من عائلته إلى مثواه الأخير، بعد أن أقيمت مراسم تشييع الأخوين في مسقط رأسهما بمنطقة جوندومار في البرتغال.

وانضم إلى تشيع الجنازة معظم لاعبي فريق ليفربول الحالي، بما في ذلك القائد فيرجيل فان ديك وأندرو روبرتسون وأليكسيس ماك أليستر، زملاء الفريق السابقون جوردان هندرسون وجيمس ميلنر، بالإضافة إلى المدرب أرن سلوت.

وتوفا ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال ونادي ليفربول الأنجليزي، بصحبة شقيقه، إثر حادث مروري في مدينة زامورا، شمال غرب إسبانيا الخميس الماضي، بعد أن انحرفت سيارة لامبورجيني التي كان يقودها الثنائي عن الطريق.

وقالت السلطات الإسبانية إن سيارتهم خرجت عن الطريق بسبب انفجار أحد إطاراتها أثناء تجاوزها لسيارة أخرى؛ وقال مصدر حكومي إسباني لوكالة الأنباء الإسبانية إن التحقيق جار في الحادث باعتباره "حادث سرعة محتمل".

ووقعت الحادثة بعد 11 يومًا فقط من زواج جوتا من شريكته منذ فترة طويلة روت كوردوسو، والتي أنجب منها ثلاثة أطفال.



روت كاردوسو



فان ديك



تشييع الجنازة



وصول زوجة جوتا