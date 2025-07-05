شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتور هاني مدكور مساعدا للوزير للمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا بندب الدكتور هاني السيد عبدالعزيز مدكور، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسوان، للعمل مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية.

جدير بالذكر أن الدكتور هاني مدكور يتمتع بخبرة أكاديمية وهندسية واسعة، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و شغل الدكتور مدكور عددًا من المناصب القيادية والأكاديمية، منها: عميد كلية الهندسة جامعة الوادي الجديد، والمستشار الهندسي لجامعتي الوادي الجديد وأسوان، ووكيل كلية الهندسة بجامعة أسوان، ومدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة جنوب الوادي (فرع أسوان)، وباحث مساعد بمعهد التحليل الإنشائي وقوة المواد بجامعة إنسبروك بالنمسا، كما شارك في عضوية لجنة المراجعة بالقطاع الهندسي لاعتماد المعاهد الهندسية العليا، ولجنة مراجعة المعايير المرجعية الوطنية لقطاع الهندسة، بالإضافة إلى عضويته بصندوق تطوير التعليم للمجمعات التكنولوجية.