شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات البيطرية": علاج أكثر من 63 ألف رأس حيوان و61 ألف طائر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي عدد القوافل البيطرية المجانية التي تم إطلاقها خلال شهر يونيو الماضي، بلغ حوالي 214 قافلة، تم تنفيذها في 176 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواصلة جهود تعزيز الخدمات البيطرية المجانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمربين، ودعم المبادرات التنموية بالمناطق الريفية، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار "الأقنص" إلى أن القوافل البيطرية تمثل ركيزة أساسية في الوقاية من الأمراض الحيوانية، وتحسين معدلات الإنتاج، ورفع الوعي البيطري لدى المربين، لا سيما في القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه القوافل، البالغ عددها 214 قافلة بيطرية، نجحت في تغطية 176 قرية في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث قدمت خدمات الفحص والكشف والعلاج والتجريع والتحصينات، وإجراء بعض العمليات الجراحية.

واستطرد بأن الخدمات التي قدمتها تلك القوافل شملت: رش 17,842 رأسًا من الماشية ضد الطفيليات الخارجية، فضلًا عن تجريع 31,332 رأسًا ضد الطفيليات الداخلية، إضافة إلى علاج 10,998 حالة باطنة، وإجراء 529 عملية جراحية، وكذلك فحص وعلاج 2,801 حالة تناسلية.

وأوضح أنه بلغ إجمالي عدد الرؤوس التي تم التعامل معها خلال أعمال هذه القوافل حوالي 63,502 رأس حيوان، فضلًا عن فحص وعلاج 61,997 طائرًا في تلك القرى.

