شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات الأطباء: 75 مرشحا على مجلس النقابة العامة.. و283 آخرين للفرعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، وعضوية الدكتور شادي صفوت والدكتور أنور يسري نصيف، تقدم 75 مرشحا لمقاعد مجلس النقابة العامة، حيث ترشح لمنصب فوق السن 36 مرشحا، ولمنصب تحت السن 13 مرشحا، ولمنطقة القاهرة 4 مرشحين، ولمنطقة وسط الدلتا 3 مرشحين، ولمنطقه شرق الدلتا 9 مرشحين ولمنطقة غرب الدلتا مرشح واحد، ولمنطقة شمال الصعيد 7 مرشحين، ولمنطقة جنوب الصعيد مرشحان.

كما تقدم للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية 283 مرشحا، 139 مرشحا منهم تحت السن و 144 فوق السن.

ومن المقرر أن يُفتح باب الطعون في الفترة من 10 حتى 15 يوليو، وتُعلن نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم 20 يوليو، يليها فتح باب التنازلات من 23 إلى 28 يوليو، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس 2025.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.