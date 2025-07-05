أخبار مصر

الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات

0 نشر
0 تبليغ

  • الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات 1/7
  • الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات 2/7
  • الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات 3/7
  • الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات 4/7
  • الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات 5/7
  • الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات 6/7
  • الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات للارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطن المصري.


مما ساهم في تحقيق تحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية، وانعكس ذلك في تقدم مصر 8 مراكز في مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات.

4ec187f4-4166-4715-89f2-efc293a517b9

 

84a1adff-9db3-4a87-8155-9caec21cfeb5-(1)

 

84a1adff-9db3-4a87-8155-9caec21cfeb5

 

5998d4cb-4dfd-4927-822e-fe3f590f766f-(1)

 

5998d4cb-4dfd-4927-822e-fe3f590f766f

 

معلومات-الوزراء
معلومات-الوزراء

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements