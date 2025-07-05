شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات للارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطن المصري.



مما ساهم في تحقيق تحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية، وانعكس ذلك في تقدم مصر 8 مراكز في مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات.