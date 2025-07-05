جامعة حلوان تطلق برنامج المنح الدراسية للطلاب الوافدين "بكالوريوس ودراسات عليا"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، فتح أبوابها للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مرحّبةً بهم في بيئة تعليمية غنية بالعلم والثقافة والتنوع. بفضل تاريخها العريق، وتخصصاتها الأكاديمية المتنوعة، وهيئتها التدريسية المتميزة، حيث تُعد جامعة حلوان وجهة مثالية لكل من يسعى إلى تعليم جامعي رفيع المستوى، في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور، التي تطلق مبادرة "إدرس في مصر".



وتمنح جامعة حلوان الطلاب الوافدين فرصًا مميزة من خلال إدارة شئون الوافدين وتقدم الدعم الكامل للطلاب وتقوم بتوجيههم، خلال مراحل التقديم، مع توضيح المستندات المطلوبة والمواعيد النهائية لتقديمها، كما تكون نقطة الاتصال الرئيسية لتسهيل التواصل مع الكليات والإدارات الأكاديمية للتعامل مع أي استفسارات، ليس ذلك فقط وإنما تعمل إدارة شئون الوافدين بقيادة الدكتور هيثم سويلم مدير مكتب الوافدين، على مساعدة الطلاب في الدخول لبنك المعرفة بوزارة التعليم العالي وجمع بياناتهم وارسالها الى الوزارة وتفعيل حساباتهم في بنك المعرفة.

وعلى صعيد آخرتنوع البرامج الأكاديمية واللغوية التي تطرحها الجامعة للطلاب الوافدين، ويتم عرضها في المعارض الدولية والمحلية، مع توفير دورات بعدة لغات للتواصل وضمان توافر برامج مناسبة للطلاب الوافدين، إلى جانب تطوير وتحديث البرامج الدراسية للكليات بما يتناسب مع سوق العمل بالبلدان والدول المختلفة.

هذا وتقدّم جامعة حلوان منحًا دراسية موجهة وتم اطلاق برنامج المنح الدراسية الذي تقدمه جامعة حلوان للطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وعددهم (٦٠ منحة دراسية)، ومتابعة الطلاب الذين تم قبولهم في منحة الجامعة.

وعلى صعيد التيسير الأكاديمي واللوجستي توفر الإدارة منسقين أكاديميين من أعضاء هيئة التدريس، لضمان دعم وتوجيه الطلاب الوافدين والعمل على اجابة استفساراتهم وحل مشكلاتهم في أسرع وقت بما يحقق مصلحة الطالب، وذلك من خلال العمل على سرعة التواصل مع المسئولين عن الطلاب الوافدين بكافة الكليات لحل مشكلاتهم.

كما تساعد الإدارة الطلاب في الإقامة (ضمن الحرم الجامعي وخارجه)، ويتم تقديم الرعاية الطبية، بالإضافة إلى خدمات نادي الجامعة الذي يفتح أبوابه لكي يقوم الوافدين بممارسة الأنشطة الرياضية وعُقد هذا العام المهرجان الرياضي الأول للطلاب الوافدين، تضمن منافسات كرة قدم وتنس طاولة وشطرنج، بهدف تعزيز روح التنافس وبناء علاقات اجتماعية بين الطلاب من ثقافات مختلفة.

وتدعم الجامعة الطلاب الوافدين في التأقلم والاندماج في الحياة الجامعية وذلك من خلال تنظيم حفل استقبال للوافدين الجدد في بداية العام الدراسي، تنظيم رحلات لزيارة المعالم السياحية وكذلك الرحلات التعليمية، تنظيم احتفالات يتم التركيز فيها على عادات تقاليد الشعوب الوافدة، تنظيم حفل تخرج للطلاب الوافدين بالجامعة، تكريم الطلاب الوافدين المتفوقين علمياً وفنياً ورياضياً، وتنظيم العديد من المسابقات الرياضيه و الثقافيه و الفنيه بين الطلاب، هذا إلى جانب المعارض الفنية مثل معرض إبداعات عربية الذي عقد في رحاب المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة.

وتدعم الجامعة الطلاب لممارسة الأنشطةوتنظم الجامعة رحلات ترفيهية كزيارة الأهرامات والإسكندرية لتعريف الطلاب الوافدين بثقافة وتاريخ مصر العريق، كجزء من خطة شاملة لدمجهم ثقافيًا وتحفيزهم على التفاعل مع زملائهم المصريين.

هذا إلى جانب تنظيم لقاءات دوريه مع ممثلي كل الجنسيات المختلفة لمعرفة أى مشكلات قد تواجههم و العمل على سرعة حلها، عمل استبيانات دورية توزع على الطلاب الوافدين لقياس مدى رضاهم ومعرفة أى مشكلات تواجههم، العمل على تسهيل كافة الاجراءات الادارية للطلاب الوافدين والعمل على حل جميع المشكلات المتعلقة بالإقامة والتواصل الدائم مع إدارة الجوازات وتسهيل اجراءات القيد والتسجيل لهم بالكليات، التوسع فى نظم الدراسة عن بعد (أونلاين) كلما سمحت طبيعة البرامج الدراسية و ذلك لتسهيل العملية التعليمية بكافة الكليات.