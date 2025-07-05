شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن الاجتماعى تفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لجميع الوزارات والمؤسسات بالدولة، افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى التشغيل التجريبى لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة .

وخلال مراسم الافتتاح ألقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، كلمة أشارت خلالها إلى أن إنشاء مركز السيطرة وإدارة الأزمات يحقق السيطرة الداخلية الكاملة للوزارة، ويعد نقلة حضارية فى التعامل مع الطوارئ والأزمات مستخدماً التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإتصالات .

كما أكد اللواء أركان حرب هانى محمود منصور مدير الإشارة، على أن هذا المركز يأتى إستكمالاً لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عمليات متخصصة فى شبكة موحدة ومؤمنة تم تنفيذها طبقاً لأحدث المعايير العالمية .

حضر مراسم الافتتاح عدد من ضباط إدارة الاشارة وعدد من مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى .



