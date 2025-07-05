شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وتأكيده على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

الرئيس السيسى يستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبىاستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وذلك بحضور حميد الصافي، المستشار السياسى لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة. الرئيس السيسى يؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيهاصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدّد الرئيس التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت ممكن، بما يلبى تطلعات الشعب الليبى نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة. جهاز تنمية المشروعات: تمويل 24 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر للسيداتأكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل شراكته الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية العالمية والرائدة فى مجالات تمكين المرأة اقتصاديا ودعم رائدات الأعمال، وذلك بالاستفادة من خبرات تلك المؤسسات فى تنفيذ برامج مشتركة فى مصر. وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخأعلنت وزارة الصحة والسكان عن المستشفيات التى تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ. تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند فى كأس العالم للأنديةتشهد منافسات دور ربع نهائى بطولة كأس العالم للأندية، قمة أوروبية نارية التى ستجمع ريال مدريد الإسبانى مع بوروسيا دورتموند الألماني، المقرر لها تمام الحادية عشرة مساء اليوم السبت، على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسى الأمريكية. غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيسغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي؛ متوجها إلى البرازيل؛ للمشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التى تستضيفها مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية. عقيلة صالح: نقدّر دور الرئيس السيسى والأجهزة المصرية فى دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنيةاستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وذلك بحضور حميد الصافي، المستشار السياسى لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة. نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجاتيبحث طلبة الدبلومات الفنية وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان النتائج خلال أيام بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع الدرجات وتحديد أوائل الدبلومات الفنية 2025، فى الشعب المختلفة، ومن المقرر أن يعلن ”الخليج 365” نتيجة الدبلومات الفنية 2025 عبر الموقع الرسمى لليوم السابع، كما ستعلن الوزارة النتيجة عبر موقعها الرسمى ويمكن للطالب الحصول على نتيجته بالاستعلام برقم الجلوس. سعر الدولار اليوم السبت 5 يوليو 2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملاتثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصرى مسجلاً استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 5 يوليو 2025، لدى الصرافات العاملة خلال الإجازة. أول قرار من يانيك فيريرا مع الزمالك.. تأجيل انطلاق فترة الإعداد 24 ساعةاتخذ البلجيكى يانيك فيريرا، المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، أول قراراته الرسمية بتأجيل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد لمدة 24 ساعة، لتبدأ غداً الأحد بدلًا من اليوم السبت، وذلك بالتنسيق مع المدير الرياضى جون إدوارد. هل يكون وسام أبو على اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟هل يرحل وسام أبو على عن الأهلى؟.. هذا السؤال بات مثل الكابوس الذى يطارد جماهير القلعة الحمراء فى ظل تلقى النجم الفلسطينى عروضا بالجملة للرحيل عن التتش.



