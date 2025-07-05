شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تعليمات يجب التزام الطالب بها أثناء اختبار القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/7/12 حتى يوم الخميس الموافق 2025/7/24.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أعدت دليلًا إرشاديًّا يتكون من (سؤال وجواب) ويتضمن كافة الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات التي تساعد الطلاب على معرفة الإجراءات التفصيلية لاختبارات القدرات.

ما التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أداءه اختبار القدرات؟

* ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

* الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

* غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

* ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.