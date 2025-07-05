شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية: حققنا 90% من مستهدفات استراتيجية التثقيف النقابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب خالد عيش، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن النقابة نجحت في تنفيذ 90% من مستهدفات أول استراتيجية شاملة للتثقيف النقابي العمالي، مؤكدا أن "المعرفة" هي السلاح الأقوى في معركة البناء والإنتاج.

وأوضح "عيش"، فى بيان، أن الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة تهدف إلى رفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية قدراتهم، وتحقيق بيئة عمل مثالية تدعم أطراف الإنتاج، مشيرا إلى أن النقابة نظمت أكثر من 10 دورات تثقيفية غطت كافة اللجان النقابية في المصانع والشركات التابعة لها بجميع المحافظات.

وتشمل محاور الاستراتيجية التوعية بالقوانين العمالية، والتدريب والتطوير، وتعزيز ثقافة السلامة، ودعم التواصل بين العمال والإدارة، إلى جانب تأسيس لجنة دائمة لمتابعة كل جديد في مجال التثقيف النقابي.

كما أعلن "عيش" عن إنشاء أكاديمية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، لتأهيل الكوادر النقابية الشابة والمرأة، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لخدمة زملائهم وحماية حقوق العمال.

وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية حقق طفرات تصديرية بالتزامن مع هذه الجهود، حيث ارتفعت صادراته إلى 6.1 مليار دولار، مشددا على أهمية التثقيف النقابي كرافعة حقيقية لدعم الإنتاج الوطني وخدمة العمال.