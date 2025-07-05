شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس بالكنيسة يعقد المؤتمر الخامس للجنة الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت لجنة خدمة الأسرة – رجال، المنبثقة من اللجنة المجمعية للأسرة، المؤتمر الخامس لإيبارشيات الوجهين البحري والقبلي، بدير القديسة العذراء مريم ببياض بمحافظة بني سويف، في ضيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف.

وأُقيم المؤتمر بمشاركة نيافة الأنبا مكسيموس، مقرر اللجنة المجمعية للأسرة، ونيافة الأنبا بيسنتي، مقرر لجنة خدمة الأسرة – رجال.

وجاء المؤتمر هذا العام تحت شعار: “ٱحْفَظْهُمْ فِي ٱسْمِكَ” (يو ١٧: ١١)، وشارك فيه 150 من الآباء الكهنة والخدام القائمين على خدمة الرجال من مختلف الإيبارشيات.

وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات المتنوعة، من بينها:

١-مفاهيم إيمانية تحتاج لتصحيح – ألقاها نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

٢-مهارات في حل المشاكل الزوجية – ألقاها نيافة الأنبا غبريال.

٣-نظرة المسيحية للجسد وتصحيح المفاهيم الخاطئة – ألقاها نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص.

٤-كيفية التعامل مع الشخصيات المختلفة – ألقاها نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة.

٥-العناد داخل الأسرة – ألقاها نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

٦-كيفية التعامل مع المدمن وتوجيهه للعلاج والتعافي – ألقاها الأستاذ رامي عادل من أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر مجموعات عمل بعنوان “قدسهم في حقك”، قدّمها الآباء سكرتارية المؤتمر.