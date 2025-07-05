شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية باستشهاد 19 فلسطينيا، فجر اليوم (السبت) ، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة الزرقاء شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن واحد على الأقل وإصابة آخرين.كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مدرسة الشافعي بمنطقة عسقولة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع نسف جيش الاحتلال مبان سكنية شرق المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.كما وصل شهيدان إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 7 مواطنين وإصابة أكثر من 10 في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال فجرا، باستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.كما استشهد مواطن ونجله الوحيد إثر قصف الاحتلال غرب مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 192 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.