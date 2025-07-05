شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي؛ متوجها إلى البرازيل؛ للمشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة "بريكس".

تجدر الإشارة إلى أن القمة الـ17 لتجمع "بريكس" ستعقد يومي 6 و7 يوليو الجاري تحت شعار " تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة".



