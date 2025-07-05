شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلبة الدبلومات الفنية وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان النتائج خلال أيام بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع الدرجات وتحديد أوائل الدبلومات الفنية 2025، فى الشعب المختلفة، ومن المقرر أن يعلن ”الخليج 365” نتيجة الدبلومات الفنية 2025 عبر الموقع الرسمى لليوم السابع، كما ستعلن الوزارة النتيجة عبر موقعها الرسمى ويمكن للطالب الحصول على نتيجته بالاستعلام برقم الجلوس.

وأوضحت الوزارة، أن نحو 780 ألف طالب وطالبة من مختلف التخصصات بالتعليم الفني (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي) خاضوا الامتحانات هذا العام، وتوزعت مواد الامتحانات بين 338 مادة عملية ومعملية، و1145 مادة تحريرية.