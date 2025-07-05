شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو لم ينته طالب الترشح لانتخابات الشيوخ من التقرير الطبى أثناء تقديمه الأوراق والان مع تفاصيل الخبر

تتلقى 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية الأوراق المطلوبة لترشح الراغبين في خوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها في الأول من أغسطس المقبل، وفقاً لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن آلية توقيع الكشف الطبي علي راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي صدرت في قرارها رقم 8 لسنة 2025، والذي تضمن 6 مواد بدأت بإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة للمرشحين إبتداءًا من تاريخ دعوة الناخبين التي صدرت 1 يوليو الجاري.

وأجازت المادة الخامسة في القرار قبول المستند الدال على إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لطالب الترشح، على أن يستكمل طالب الترشح التقارير المطلوبة قبل انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح المقررة 10 يوليو الجاري.

وجاءت المادة الثانية في القرار أنه على المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ توقيع الكشوف والإجراءات الطبية والتحاليل اللازمة، وفقًا لضوابط إجراء توقيع الكشف الطبي، لبين خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والعصبية بالوضع الكافي لممارسة دوره وواجباته كعضو في المجلس، وكذلك بيان عدم تعاطيه أي نوع من المخدرات أو المسكرات وذلك بالمستشفيات والمعامل التي حددتها وزارة الصحة.

ووضحت المادة الثالثة أنه سيتم توقيع الكشف الطبي للمرشح، مع أخذ بصمة إبهاء يده اليمني مع صورة شخصية حديثة له، وتحرر النتيجة في التقارير الطبية وتسلم لطالب الترشح وتسلم شخصيًا له مع توقيعه بالاستلام على صورة للتقرير، تحتفظ بها المستشفيات والمعامل، مع دفع التكلفة التي تحددها وزارة الصحة.

وسردت المادة الرابعة تلقى لجنة سير العملية الانتخابية وتلقى الطلبات، المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية، من طالبي الترشح تقارير الفحوصات رفق أوراق الترشح، وتحيلها إلى لجنة فحص الطلبات لاتخاذ شئونها، وأكدت المادة السادسة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.