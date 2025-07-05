شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2025.. الأوراق المطلوب تقديمها عند أداء الاختبار بالكلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/7/12 حتى يوم الخميس الموافق 2025/7/24.

وحدد مكتب التنسيق الأوراق المطلوب تقديمها أثناء أداء اختبارات القدرات 2025 فى الكلية:-

1- رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة وصورة منها لكل اختبار من اختبارات القدرات التى يرغب الطالب فى أدائها.

2- عدد 1 صورة شخصية لكل اختبار عدا اختبارات كليات علوم الرياضة والتى تتطلب 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين فى اداء هذه الاختبارات.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:

1. ﻿﻿﻿كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة).

2. ﻿﻿﻿كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها- بني سويف - طنطا- دمنهور).

3. ﻿﻿﻿كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. ﻿﻿﻿كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. ﻿﻿﻿كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. ﻿﻿﻿كليات علوم الرياضة.