شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 30% من مقررات تموين شهر يوليو 2025 لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية، حيث تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات التموين عن شهر يوليو 2025 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد استعرض جهود وزارة التموين منها تنويع مصادر استيراد الحبوب لتأمين الإمدادات ضد أية تقلبات في الأسواق الدولية وزيادة السعات التخزينية الحديثة، حيث ارتفعت الطاقة التخزينية للصوامع مما أسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الإمداد والتحول الرقمي في منظومة تداول الحبوب، من خلال حلول ذكية تتيح التتبع والرقابة في كل مراحل التداول ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل والتجارة والتخزين والخدمات اللوجستية.