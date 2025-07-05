شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تنظم 116 ندوة علمية لمواجهة إدمان مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها العلمية والدعوية والتوعوية، وتنظيمها الفاعل للأنشطة الثقافية، حيث تعقد 116 ندوة علمية يوم الاثنين القادم الموافق 7 يوليو 2025، عقب صلاة العشاء، تحت عنوان: "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المشبوهة وأثره على الفرد والمجتمع".

وتأتي هذه الندوات في إطار تنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة، والتي تشمل مواجهة مظاهر الانحراف الفكري والخلقي، واستعادة وبناء الشخصية المصرية من منطلق ديني، والتصدي لموجات التراجع القيمي الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل، وبيان خطر المواقع الهدامة على النسيج المجتمعي والسلوك الإنساني.

وتهدف هذه الندوات إلى نشر الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية، والتأكيد على أهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، ودورها في بناء الأفراد والمجتمعات لا في هدمها.