شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى القرار الوزارى رقم 156 لسنة 2025، بشأن تحصيل وتحديد مقابل الرسوم والخدمات والاشتراكات التى حصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفنى، استعدادا للعام الدراسى المقبل 2025،2026، أنه يتم تحصيل مبلغ 100 مائة جنيه عن تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والرسمية للغات بنوعيها بجميع الصفوف، وتورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ويسدد مبلغ 50 جنيها من جميع الطلاب بداية من المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية مقابل خدمة التعليم التفاعلى، كما يُسدد مبلغ 25 جنيها من جميع الطلاب بداية المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية مقابل خدمة المنصات التعليمية والخدمة الإلكترونية، وتورد بنسبة 100% لصالح الصندوق.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية بالعام الدراسى المقبل 2026، موضحة أن القسط الأول يتم تحصيله فى أول أكتوبر المقبل أما القسط الثانى أول فبراير 2026.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن القسط الأول للطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانى الإعدادى بواقع 255 جنيه أما القسط الثانى 65 جنيها.

- القسط الأول للصف الثالث الإعدادى 180 جنيها - القسط الثانى 40 جنيها.

- الصف الأول الثانوى القسط الأول 430 جنيها - القسط الثانى 115 جنيها.

- من الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى القسط الأول 415 جنيها - القسط الثانى 115 جنيها.

- الصف الأول الثانوى الفنى بكل نوعيات التعليم الفنى القسط الأول 200 جنيه - القسط الثانى 45 جنيها.

- الصفان الثانى والثالث الثانوى الفنى القسط الأول 185 - القسط الثانى 45 جنيها.



يبدأ العام الدراسى الجديد 2026، يوم 20 سبتمبر 2025، لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للغات والقومية والمدارس الفنية، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، حيث العام الدراسى يبدأ فى 20 سبتمبر 2025 وينتهى فى 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسى الأول فى 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.