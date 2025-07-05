شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه "من الجيد" أن حركة حماس ردت "بإيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة "خلال أيام".

وأضاف: "لم يتم إطلاعي على التفاصيل المتعلقة برد حماس، لكن علينا أن نفعل شيئًا بشأن غزة. نحن نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلنت حركة حماس أنها أنهت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد "اتسم بالإيجابية".

وأشارت حماس إلى استعدادها "بكل جدية للدخول فورًا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضع حدًا للاعتداءات المستمرة على غزة".