شكرا لقرائتكم خبر عن %50 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في بث الشائعات والأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالبت تغليظ عقوبة المتورطين في بث الشائعات والأكاذيب؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في بث الشائعات والأكاذيب.

وأيد 50% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في بث الشائعات والأكاذيب، بينما عارض 50% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في بث الشائعات والأكاذيب.



