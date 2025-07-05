شكرا لقرائتكم خبر عن إثبات مهنتك رسميا.. خطوات الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة من وزارة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في توثيق مهنتك في بطاقة الرقم القومي أو التقدم لوظيفة داخل مصر أو خارجها بمستند رسمي؟

وزارة العمل توفر لك شهادة "قياس مستوى المهارة" كإثبات مهني معتمد بعد اجتياز اختبار شامل، يضمن قدرتك الفنية في المهنة التي تمارسها. في هذا التقرير، نستعرض الخطوات الكاملة لاستخراج الشهادة، والمستندات المطلوبة، والفئات المستفيدة، وتكلفة الخدمة.

1- الفئات المستفيدة:

الخدمة متاحة لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة مهنية رسمية.

2- الأوراق المطلوبة:

- طلب موجه باسم مدير مكتب التشغيل المختص.

- صورة بطاقة الرقم القومي (مع الاطلاع على الأصل).

- إثبات محل الإقامة إذا كان مختلفًا عن المدون في البطاقة.

- حوالة بريدية بقيمة 40 جنيهًا باسم مدير المديرية المختصة.

- لذوي الاحتياجات الخاصة: صورة من شهادة التأهيل المهني (مع الاطلاع على الأصل).

- صورة من المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية (إن وجدت).

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- ما يثبت أن المتقدم من أبناء الشهداء (لهذه الفئة فقط).

3- أماكن التقديم:

- مكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة.

- ديوان عام مديرية القوى العاملة في كل محافظة.

4- تكلفة الخدمة:

- 40 جنيها لأول مرة أو عند التجديد "وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2003".

- يُعفى من الرسوم: أبناء الشهداء، ذوو الاحتياجات الخاصة، والأقزام.

5- خطوات الحصول على الخدمة:

- التوجه إلى مكتب التشغيل أو المديرية لتقديم الطلب والمستندات.

- تسجيل البيانات وحفظها بملف خاص.

- إخطار المتقدم بموعد لجنة الاختبار خلال أسبوع من تقديم الطلب.

- التوجه للجنة لإجراء الاختبار.

- إصدار الشهادة فور اجتياز الاختبار بنجاح.



6- فائدة الشهادة:

- تستخدم لإثبات المهنة ببطاقة الرقم القومي، أو عند التقدم لوظيفة، أو للسفر إلى الخارج للعمل بمهنة معترف بها رسميا.