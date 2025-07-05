شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات تكساس.. 6 قتلى و20 فتاة مفقودة وسط استمرار جهود الإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم وفقدت 20 فتاة في ولاية تكساس الأميركية، بينما تواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات مفاجئة خلال الليل.



وشهدت مقاطة هيل حالات الوفاة، الجمعة، من جراء الأمطار الغزيرة التي عادة تهطل في شهور لكنها هطلت في غضون ساعات فقط.

وأجرت فرق البحث عمليات إنقاذ بواسطة القوارب والمروحيات في المياه سريعة الحركة، التي اجتاحت المجتمعات الساحلية على ضفاف نهر غوادالوبي ومخيمات الصيف للأطفال.



وهطلت أمطار غزيرة إلى مستوى 10 بوصات (25 سنتيمتر) خلال ساعات قليلة خلال الليل وسط مقاطعة كير، مما تسبب في فيضانات مفاجئة في نهر غوادالوبي.

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون إن أكثر من 20 شخصا فقدوا بمخيم للفتيات في تكساس، بينما تعيق مياه الفيضانات عمليات البحث.

وقال روب كيلي قاضي مقاطعة كير، في مؤتمر صحفي حول الكارثة: "يبذل الجميع كل ما في وسعهم لإخراج هؤلاء الأطفال".



وكانت سلطات تكساس قالت إن عواصف رعدية وأمطارا غزيرة تسببت في حدوث سيول مميتة، الجمعة، على طول نهر غوادالوبي جنوب وسط الولاية، مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الوفيات وفقدان عدد آخر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة حالة طوارئ في أجزاء من منطقة كير، الواقعة في جنوب وسط ولاية تكساس.