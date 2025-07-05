شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 49 من قانون الطفل على حق الطفل فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى، لا يقل عن ستين جنيها وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:

1- الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين

2- أطفال الأم المعيلة أو المطلقة إذا تزوجت أو توفيت

3- الطفل المحتجز قانونا او المسجون، أو المسحونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلة المدة لا تقل عن شهر.